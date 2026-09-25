BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursverlauf
|
25.09.2026 09:28:22
Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels steigen
Beim Euro STOXX 50 lassen sich am Freitagmorgen erneut Gewinne beobachten.
Um 09:11 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.84 Prozent auf 6’325.47 Punkte. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.400 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.207 Prozent höher bei 6’285.51 Punkten in den Freitagshandel, nach 6’272.50 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’285.51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’328.40 Einheiten.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1.31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6’455.63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6’267.53 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 25.09.2025, mit 5’444.89 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8.12 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Bank (+ 2.28 Prozent auf 31.64 EUR), Siemens Energy (+ 2.13 Prozent auf 145.12 EUR), Siemens (+ 1.89 Prozent auf 280.00 EUR), adidas (+ 1.79 Prozent auf 144.80 EUR) und UniCredit (+ 1.24 Prozent auf 83.34 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Airbus SE (-1.42 Prozent auf 191.62 EUR), BMW (-0.35 Prozent auf 56.26 EUR), BASF (-0.31 Prozent auf 52.14 EUR), Rheinmetall (-0.28 Prozent auf 987.20 EUR) und Eni (-0.27 Prozent auf 24.16 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 434’729 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 584.217 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.69 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu BASF
|
09:29
|BASF Aktie News: BASF fällt am Freitagvormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|BASF Aktie News: BASF gewinnt am Nachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
24.09.26
|BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
Analysen zu BASF
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6’326.62
|0.86%
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI mit Gewinnen -- DAX ebenfalls mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.