Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels steigen

Um 09:11 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.84 Prozent auf 6’325.47 Punkte. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.400 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.207 Prozent höher bei 6’285.51 Punkten in den Freitagshandel, nach 6’272.50 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’285.51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’328.40 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1.31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6’455.63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6’267.53 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 25.09.2025, mit 5’444.89 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8.12 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Bank (+ 2.28 Prozent auf 31.64 EUR), Siemens Energy (+ 2.13 Prozent auf 145.12 EUR), Siemens (+ 1.89 Prozent auf 280.00 EUR), adidas (+ 1.79 Prozent auf 144.80 EUR) und UniCredit (+ 1.24 Prozent auf 83.34 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Airbus SE (-1.42 Prozent auf 191.62 EUR), BMW (-0.35 Prozent auf 56.26 EUR), BASF (-0.31 Prozent auf 52.14 EUR), Rheinmetall (-0.28 Prozent auf 987.20 EUR) und Eni (-0.27 Prozent auf 24.16 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 434’729 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 584.217 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.69 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch