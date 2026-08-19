Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Start des Mittwochshandels

Am Mittwoch gewinnt der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.11 Prozent auf 6’475.21 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5.558 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.112 Prozent auf 6’475.42 Punkte an der Kurstafel, nach 6’468.17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6’477.32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’468.37 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1.11 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 6’230.87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’851.16 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 19.08.2025, den Wert von 5’483.28 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10.68 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell BASF (+ 1.18 Prozent auf 51.59 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.73 Prozent auf 29.07 EUR), Eni (+ 0.56 Prozent auf 24.16 EUR), Deutsche Bank (+ 0.44 Prozent auf 32.95 EUR) und Airbus SE (+ 0.43 Prozent auf 210.70 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-1.29 Prozent auf 56.50 EUR), Rheinmetall (-0.69 Prozent auf 1’205.40 EUR), SAP SE (-0.69 Prozent auf 181.24 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.59 Prozent auf 6.87 EUR) und UniCredit (-0.41 Prozent auf 83.26 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 522’049 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 624.840 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.09 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.47 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch