Eni 21.82 CHF 6.17% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Mark Wilson lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das höhere Wachstum des Ölkonzerns und auch die höheren Aktienrückkäufe./ck/rob/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.