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29.07.2026 13:19:43
Eni Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Mark Wilson lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das höhere Wachstum des Ölkonzerns und auch die höheren Aktienrückkäufe./ck/rob/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.25 €
|
Abst. Kursziel*:
29.03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.21%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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