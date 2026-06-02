Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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Eni Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Biraj Borkhataria berichtete in einer am Dienstag vorliegenden Studie von den Höhepunkten im Rahmen einer hauseigenen Fachkonferenz. Bei Eni habe sich diese vor allem um das Upstream-Geschäft gedreht. Dort habe es den Anschein, als ob der Ölkonzern über eine Reihe von Optionen verfüge, um die kürzlich vorgestellten Strategieziele zu übertreffen./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
22.97 €
|
Abst. Kursziel*:
21.92%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
23.19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.77%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
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