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Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

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02.06.2026 20:35:26

Eni Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Biraj Borkhataria berichtete in einer am Dienstag vorliegenden Studie von den Höhepunkten im Rahmen einer hauseigenen Fachkonferenz. Bei Eni habe sich diese vor allem um das Upstream-Geschäft gedreht. Dort habe es den Anschein, als ob der Ölkonzern über eine Reihe von Optionen verfüge, um die kürzlich vorgestellten Strategieziele zu übertreffen./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 14:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 14:08 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
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