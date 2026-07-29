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Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

21.95
CHF
0.49
CHF
2.26 %
14:24:35
SWX
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30.07.2026 13:47:32

Eni Buy

Eni
22.13 CHF 0.42%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni nach Zahlen von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe auch im zweiten Quartal stark Zahlen abgeliefert, schrieb Joshua Stone in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen an./mis/rob/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23.69 € 		Abst. Kursziel*:
18.19%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.07%
Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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