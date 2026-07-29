Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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0.49CHF
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30.07.2026 13:47:32
Eni Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni nach Zahlen von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe auch im zweiten Quartal stark Zahlen abgeliefert, schrieb Joshua Stone in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen an./mis/rob/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.69 €
|
Abst. Kursziel*:
18.19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.07%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|21.91
|2.07%
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