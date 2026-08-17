Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Zuschlägen

Am Montag geht es im Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX um 0.21 Prozent auf 6’553.61 Punkte aufwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.574 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.131 Prozent höher bei 6’548.16 Punkten in den Montagshandel, nach 6’539.59 Punkten am Vortag.

Bei 6’542.91 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’570.20 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 17.07.2026, einen Stand von 6’230.87 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 5’827.76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Stand von 5’448.61 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12.02 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’376.81 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 1.98 Prozent auf 163.90 EUR), Rheinmetall (+ 1.60 Prozent auf 1’221.20 EUR), Deutsche Börse (+ 1.17 Prozent auf 276.10 EUR), Infineon (+ 1.07 Prozent auf 62.39 EUR) und Eni (+ 0.36 Prozent auf 23.77 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Deutsche Bank (-1.06 Prozent auf 33.03 EUR), Deutsche Telekom (-0.84 Prozent auf 28.43 EUR), SAP SE (-0.83 Prozent auf 178.64 EUR), adidas (-0.60 Prozent auf 156.60 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.51 Prozent auf 54.98 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 889’085 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 608.806 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch