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Index im Blick 18.08.2026 15:58:14

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 notiert am Dienstagnachmittag im Minus

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 notiert am Dienstagnachmittag im Minus

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Dienstag schwächer.

SAP
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Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0.49 Prozent leichter bei 6’498.56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.574 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.189 Prozent auf 6’518.08 Punkte an der Kurstafel, nach 6’530.45 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’475.56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’518.08 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’230.87 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’849.00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’434.64 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 11.08 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Zählern.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 2.46 Prozent auf 49.08 EUR), SAP SE (+ 2.12 Prozent auf 183.38 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.42 Prozent auf 74.26 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.34 Prozent auf 28.77 EUR) und Eni (+ 1.09 Prozent auf 24.16 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-5.45 Prozent auf 58.59 EUR), Siemens Energy (-4.28 Prozent auf 155.84 EUR), Siemens (-1.95 Prozent auf 276.80 EUR), Airbus SE (-1.59 Prozent auf 210.90 EUR) und UniCredit (-0.38 Prozent auf 83.60 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’971’935 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 608.806 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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