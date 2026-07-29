Eni 21.82 CHF 6.17% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Die Resultate seien besser ausgefallen als erwartet, schrieb Matthew Lofting in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das starke Zahlenwerk dürfte den Aktienkurs des italienischen Energiekonzerns stützen./rob/bek/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:56 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.