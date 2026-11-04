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04.11.2026 14:12:34

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Eni auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 31 Euro belassen. Der Ölkonzern sei ausgezeichnet positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Flugkraftstoffen (SAF) zu profitieren, schrieb Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eni habe die Bilanz signifikant gestärkt, das Cashflow-Ziel erneut angehoben und eine Sonderdividende angekündigt./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 10:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 12:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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