Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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09.10.2026 13:03:02
Eni Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Biraj Borkhataria passte am Freitag seine Schätzungen für den Ölkonzern vor den Zahlen für das dritte Quartal an. Dabei berücksichtigt er die Geschäftsberichte von Wettbewerbern sowie die schwächeren Raffineriemargen gegen Ende des dritten Jahresviertels./rob/ajx/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 04:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 04:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
24.70 €
|
Abst. Kursziel*:
13.34%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
25.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.00%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
12:26
|Euro STOXX 50 aktuell: So steht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Eni-Aktie im Minus: Preisanstieg an Italiens Tankstellen trotz Preisdeckel (AWP)
Analysen zu Eni S.p.A.
|13:03
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:03
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|23.09
|1.97%
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