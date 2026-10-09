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Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

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09.10.2026 13:03:02

Eni Sector Perform

Eni
23.04 CHF -0.76%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Biraj Borkhataria passte am Freitag seine Schätzungen für den Ölkonzern vor den Zahlen für das dritte Quartal an. Dabei berücksichtigt er die Geschäftsberichte von Wettbewerbern sowie die schwächeren Raffineriemargen gegen Ende des dritten Jahresviertels./rob/ajx/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 04:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 04:41 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
24.70 € 		Abst. Kursziel*:
13.34%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
25.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.00%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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