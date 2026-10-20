Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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20.10.2026 10:49:22
Eni Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Seine Prognosen für den Nettogewinn und den operativen Cashflow des Ölkonzerns lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
26.36 €
|
Abst. Kursziel*:
6.20%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
26.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.22%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
19.10.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
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19.10.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Minuszeichen in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt mittags zu (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.ch)
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|09.10.26
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|Eni Sector Perform
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|13.10.26
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|06.10.26
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|UBS AG
|15.09.26
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|Barclays Capital
|14.09.26
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|11.09.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
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|14.01.26
|Eni Underweight
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|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|24.22
|1.94%
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