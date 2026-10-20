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Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

24.25
CHF
0.49
CHF
2.06 %
11:50:58
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20.10.2026 10:49:22

Eni Sector Perform

Eni
24.42 CHF 0.77%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Seine Prognosen für den Nettogewinn und den operativen Cashflow des Ölkonzerns lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
26.36 € 		Abst. Kursziel*:
6.20%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
26.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.22%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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