Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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Eni Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eni von 28 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die starke Entwicklung der Produktion dürfte sich fortsetzen, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er sieht daher mittelfristig das Potenzial, dass der Ölkonzern deutlich stärker wächst, als es die kommunizierten Ziele vorsehen. Aktienseitig müsse dies allerdings mit der Bewertung abgewogen werden./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
24.86 €
|
Abst. Kursziel*:
28.72%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
24.97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.15%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
12:26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
|
04.11.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 in Grün (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Eni S.p.A.
|11:11
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|11:11
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|22.75
|1.81%
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