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Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

22.65
CHF
0.31
CHF
1.39 %
12:24:46
SWX
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09.11.2026 11:11:55

Eni Sector Perform

Eni
22.73 CHF -0.69%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eni von 28 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die starke Entwicklung der Produktion dürfte sich fortsetzen, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er sieht daher mittelfristig das Potenzial, dass der Ölkonzern deutlich stärker wächst, als es die kommunizierten Ziele vorsehen. Aktienseitig müsse dies allerdings mit der Bewertung abgewogen werden./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 18:24 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
24.86 € 		Abst. Kursziel*:
28.72%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
24.97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.15%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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