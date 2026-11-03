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Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

23.84
CHF
0.16
CHF
0.65 %
15:42:15
SWX
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03.11.2026 14:09:34

Eni Buy

Eni
23.84 CHF -1.50%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Analyst Joshua Stone hob in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung der Quartalsberichte aus der europäischen Ölbranche hervor, dass die Unternehmen die Gewinnerwartungen nunmehr zwei Quartale in Folge übertroffen hätten. Dies sei umso beeindruckender, da die Schätzungen im Monat vor der Veröffentlichung der Zahlen um 15 Prozent nach oben korrigiert worden seien, schrieb er. Eni und BP haben seines Erachtens die positivsten Berichte veröffentlicht./ck/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 20:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 20:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25.87 € 		Abst. Kursziel*:
23.70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.46%
Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Eni S.p.A. 23.55 -0.59% Eni S.p.A.