Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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Eni Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Analyst Joshua Stone hob in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung der Quartalsberichte aus der europäischen Ölbranche hervor, dass die Unternehmen die Gewinnerwartungen nunmehr zwei Quartale in Folge übertroffen hätten. Dies sei umso beeindruckender, da die Schätzungen im Monat vor der Veröffentlichung der Zahlen um 15 Prozent nach oben korrigiert worden seien, schrieb er. Eni und BP haben seines Erachtens die positivsten Berichte veröffentlicht./ck/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 20:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25.87 €
|
Abst. Kursziel*:
23.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.46%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
09:28
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 im Plus (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Eni-Aktie (finanzen.net)
|
30.10.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 steigt (finanzen.ch)
Analysen zu Eni S.p.A.
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|23.55
|-0.59%
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|14:39
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Intesa Sanpaolo Buy
|14:32
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RBC Capital Markets
Intesa Sanpaolo Outperform
|14:31
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JP Morgan Chase & Co.
Pfizer Neutral
|14:23
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Jefferies & Company Inc.
Apple Underperform
|14:09
|
UBS AG
Eni Buy
|14:09
|
UBS AG
BP Buy
|14:07
|
UBS AG
Deutsche Börse Neutral