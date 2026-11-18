Am Mittwoch fällt der Euro STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX um 0.38 Prozent auf 6’188.60 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.470 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.178 Prozent auf 6’223.14 Punkte an der Kurstafel, nach 6’212.11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 6’232.94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’180.82 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 3.14 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’204.23 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’468.17 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2025, den Stand von 5’534.71 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.78 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2.82 Prozent auf 128.52 EUR), Infineon (+ 1.57 Prozent auf 49.45 EUR), Bayer (+ 0.64 Prozent auf 56.50 EUR), Deutsche Börse (+ 0.09 Prozent auf 324.50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.07 Prozent auf 583.60 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen SAP SE (-2.82 Prozent auf 195.82 EUR), Deutsche Bank (-2.38 Prozent auf 30.21 EUR), Deutsche Telekom (-2.18 Prozent auf 26.53 EUR), BMW (-1.64 Prozent auf 55.18 EUR) und Eni (-1.51 Prozent auf 25.18 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3’188’073 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 503.587 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.98 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.57 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch