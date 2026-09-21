Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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21.09.2026 10:02:30
TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Elmos Semiconductor-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Elmos Semiconductor-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Elmos Semiconductor-Anteile an diesem Tag 64.00 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Elmos Semiconductor-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 156.250 Elmos Semiconductor-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 18.09.2026 21’968.75 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 140.60 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 119.69 Prozent.
Insgesamt war Elmos Semiconductor zuletzt 2.41 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Elmos Semiconductor-Aktie an der Börse XETRA war der 11.10.1999. Damals wurde der erste Kurs eines Elmos Semiconductor-Anteils bei 22.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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