Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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Elmos Semiconductor Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Elmos auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für den Halbleiterkonzern leicht gesenkt, obwohl dieser sich zusätzliche Wafer-Kapazitäten für die Produktion in Dortmund gesichert habe, schrieb Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Denn Elmos könnte wegen der aggressiven Preispolitik eines Konkurrenten Marktanteile verlieren./rob/gl/zb;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|
Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
210.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
147.20 €
|
Abst. Kursziel*:
42.66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
147.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.86%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
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