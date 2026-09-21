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Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108

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12:21:59
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21.09.2026 10:52:00

Elmos Semiconductor Buy

Elmos Semiconductor
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Elmos auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für den Halbleiterkonzern leicht gesenkt, obwohl dieser sich zusätzliche Wafer-Kapazitäten für die Produktion in Dortmund gesichert habe, schrieb Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Denn Elmos könnte wegen der aggressiven Preispolitik eines Konkurrenten Marktanteile verlieren./rob/gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
Unternehmen:
Elmos Semiconductor 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
210.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
147.20 € 		Abst. Kursziel*:
42.66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
147.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42.86%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
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