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TecDAX im Fokus 21.09.2026 15:58:18

Montagshandel in Frankfurt: Gewinne im TecDAX

Montagshandel in Frankfurt: Gewinne im TecDAX

Der TecDAX macht derzeit Gewinne.

SAP
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Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1.40 Prozent auf 4’003.82 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 554.674 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.696 Prozent auf 3’976.14 Punkte an der Kurstafel, nach 3’948.65 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4’016.83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 3’976.14 Einheiten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4’090.64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Wert von 3’954.14 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Wert von 3’631.92 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.47 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 4.97 Prozent auf 36.56 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.92 Prozent auf 71.40 EUR), JENOPTIK (+ 4.65 Prozent auf 41.38 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4.55 Prozent auf 147.00 EUR) und Siltronic (+ 4.09 Prozent auf 80.10 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen ATOSS Software (-1.94 Prozent auf 91.10 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1.22 Prozent auf 29.10 EUR), TeamViewer (-1.18 Prozent auf 6.28 EUR), EVOTEC SE (-0.96 Prozent auf 2.89 EUR) und HENSOLDT (-0.79 Prozent auf 77.50 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’161’171 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 211.357 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.37 zu Buche schlagen. Mit 8.44 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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