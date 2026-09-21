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Marktbericht 21.09.2026 12:26:17

Pluszeichen in Frankfurt: Gewinne im TecDAX

Pluszeichen in Frankfurt: Gewinne im TecDAX

Der TecDAX verzeichnet am Montag Kursgewinne.

Elmos Semiconductor
138.30 CHF 4.36%
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Am Montag tendiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1.57 Prozent fester bei 4’010.83 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 554.674 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0.696 Prozent stärker bei 3’976.14 Punkten, nach 3’948.65 Punkten am Vortag.

Bei 3’976.14 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 4’011.44 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wurde der TecDAX mit 4’090.64 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Wert von 3’954.14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der TecDAX 3’631.92 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10.67 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Siltronic (+ 5.20 Prozent auf 80.95 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.85 Prozent auf 71.35 EUR), AIXTRON SE (+ 4.74 Prozent auf 36.48 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4.69 Prozent auf 147.20 EUR) und Infineon (+ 4.15 Prozent auf 58.18 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen ATOSS Software (-2.69 Prozent auf 90.40 EUR), OHB SE (-2.06 Prozent auf 171.40 EUR), HENSOLDT (-1.28 Prozent auf 77.12 EUR), TeamViewer (-0.79 Prozent auf 6.31 EUR) und United Internet (-0.37 Prozent auf 27.00 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’031’900 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 211.357 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.44 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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