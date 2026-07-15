easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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16.07.2026 18:12:12
easyJet Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet auf "Sector Perform" belassen. Das Passagierwachstum im europäischen Flugverkehr habe sich im zweiten Quartal auf 0,5 Prozent verlangsamt, nach einem Plus von 3,1 Prozent im ersten Jahresviertel, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für das dritte Quartal sei mit einer Stagnation zu rechnen./edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 11:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 11:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Sector Perform
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
6.77 £
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
6.77 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|7.32
|-1.19%
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