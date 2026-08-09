Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen

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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 08.08.2021 zu einem Wert von 1.080 USD gehandelt. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9’258.46 POL im Portfolio. Da sich der Kurs von POL-USD gestern auf 0.076305 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 706.47 USD wert. Das entspricht einem Minus von 92.94 Prozent.

Am 30.06.2026 fiel POL auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.068407 USD. Am 02.09.2025 stieg Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.2897 USD.

Redaktion finanzen.net