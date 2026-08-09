|Anlage: Erfolg oder Verlust?
|
09.08.2026 19:43:08
So viel Verlust hätte ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Worldcoin verlieren können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Vor 1 Jahr war ein Worldcoin 1.034 USD wert. Bei einer WLD-Investition von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9’667.16 Worldcoin in seinem Depot. Mit dem WLD-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.3056 USD), wäre das Investment nun 2’954.06 USD wert. Damit wäre das Investment 70.46 Prozent weniger wert.
Bei 0.2345 USD erreichte WLD am 01.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 09.09.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1.939 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|52’510.02996
|0.60%
|Handeln
|Vision
|0.03021
|-0.22%
|Handeln
|Ethereum
|1’545.88480
|0.09%
|Handeln
|Ripple
|0.82660
|-1.51%
|Handeln
|Solana
|59.54927
|1.10%
|Handeln
|Cardano
|0.16282
|-0.10%
|Handeln
|Polkadot
|0.65752
|-1.34%
|Handeln
|Chainlink
|6.62413
|-0.24%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|0.12%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-10.43%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren