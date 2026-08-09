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Anlage: Erfolg oder Verlust? 09.08.2026 19:43:08

So viel Verlust hätte ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr bedeutet

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So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Worldcoin verlieren können.

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Vor 1 Jahr war ein Worldcoin 1.034 USD wert. Bei einer WLD-Investition von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9’667.16 Worldcoin in seinem Depot. Mit dem WLD-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.3056 USD), wäre das Investment nun 2’954.06 USD wert. Damit wäre das Investment 70.46 Prozent weniger wert.

Bei 0.2345 USD erreichte WLD am 01.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 09.09.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1.939 USD.

Redaktion finanzen.net

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