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27.11.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris tendiert am Mittag fester
Die Aktie von DocMorris zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von DocMorris legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 3,9 Prozent auf 17,03 CHF.
Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 3,9 Prozent im Plus bei 17,03 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'878 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die DocMorris-Aktie bei 17,03 CHF. Bei 16,47 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der DocMorris-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 82'239 Stück gehandelt.
Am 12.11.2026 markierte das Papier bei 19,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 12,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,92 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem DocMorris seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Am 19.08.2025 äusserte sich DocMorris zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DocMorris ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 260.83 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DocMorris 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.
Laut Analysten dürfte DocMorris im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,638 CHF einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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