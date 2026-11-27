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27.11.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris macht am Freitagvormittag Boden gut
Die Aktie von DocMorris gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von DocMorris legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,8 Prozent auf 16,68 CHF.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 16,68 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'860 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die DocMorris-Aktie bei 16,74 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,47 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 15'105 DocMorris-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 19,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 3,92 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Mit einem Kursverlust von 76,49 Prozent würde die DocMorris-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten DocMorris-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. DocMorris gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,638 CHF je DocMorris-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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