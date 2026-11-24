Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.19 Prozent schwächer bei 20’677.55 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.603 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0.237 Prozent fester bei 20’765.20 Punkten, nach 20’716.03 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20’765.20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 20’654.63 Punkten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, mit 20’387.91 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20’311.68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, betrug der SPI-Kurs 17’386.54 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13.35 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 21’440.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern markiert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell GAM (+ 12.60 Prozent auf 0.06 CHF), Molecular Partners (+ 11.85 Prozent auf 2.36 CHF), Xlife Sciences (+ 2.74 Prozent auf 7.50 CHF), StarragTornos (+ 2.45 Prozent auf 33.40 CHF) und Idorsia (+ 2.25 Prozent auf 3.72 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-7.03 Prozent auf 1.19 CHF), DocMorris (-6.57 Prozent auf 17.07 CHF), Clariant (-4.49 Prozent auf 9.79 CHF), Highlight Event and Entertainment (-4.44 Prozent auf 4.30 CHF) und Adval Tech (-4.29 Prozent auf 40.20 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SPI auf

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 620’808 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 348.700 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bellevue-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch