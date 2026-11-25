Um 09:09 Uhr legt der SPI im SIX-Handel um 0.70 Prozent auf 20’836.77 Punkte zu. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.632 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0.856 Prozent stärker bei 20’868.70 Punkten, nach 20’691.48 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 20’868.70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20’836.77 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 1.63 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, betrug der SPI-Kurs 20’387.91 Punkte. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20’421.31 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wurde der SPI auf 17’542.28 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 14.22 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 21’440.74 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell MindMaze Therapeutics (+ 6.98 Prozent auf 0.13 CHF), Medmix (+ 6.44 Prozent auf 10.42 CHF), Kudelski (+ 5.32 Prozent auf 1.39 CHF), Swatch (I) (+ 4.80 Prozent auf 200.90 CHF) und Highlight Event and Entertainment (+ 4.65 Prozent auf 4.50 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil SHL Telemedicine (-4.69 Prozent auf 0.93 CHF), BioVersys (-4.31 Prozent auf 22.20 CHF), Edisun Power Europe (-3.24 Prozent auf 71.60 CHF), INFICON (-2.70 Prozent auf 144.00 CHF) und DocMorris (-2.33 Prozent auf 15.96 CHF).

Welche SPI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 237’430 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 352.601 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Die Bellevue-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch