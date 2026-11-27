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27.11.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris reagiert am Nachmittag positiv
Die Aktie von DocMorris gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die DocMorris-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 4,5 Prozent auf 17,13 CHF zu.
Im SIX SX-Handel gewannen die DocMorris-Papiere um 16:28 Uhr 4,5 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'897 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die DocMorris-Aktie bis auf 17,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,47 CHF. Der Tagesumsatz der DocMorris-Aktie belief sich zuletzt auf 156'991 Aktien.
Bei einem Wert von 19,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2026). Mit einem Zuwachs von 13,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,92 CHF am 24.03.2026. Abschläge von 77,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte DocMorris 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 19.08.2025 lud DocMorris zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 260.83 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden waren.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,638 CHF je DocMorris-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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|Deutsche Bank AG
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|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
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