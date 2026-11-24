Der SPI ging nahezu unverändert (minus 0.12 Prozent) bei 20’691.48 Punkten aus dem Dienstagshandel. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2.603 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.237 Prozent fester bei 20’765.20 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20’716.03 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 20’652.84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20’765.20 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 20’387.91 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 20’311.68 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 17’386.54 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 13.43 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 21’440.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Molecular Partners (+ 12.32 Prozent auf 2.37 CHF), StarragTornos (+ 7.36 Prozent auf 35.00 CHF), GAM (+ 6.50 Prozent auf 0.05 CHF), Idorsia (+ 5.83 Prozent auf 3.85 CHF) und Curatis (+ 4.38 Prozent auf 16.70 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen ASMALLWORLD (-11.72 Prozent auf 1.13 CHF), ams-OSRAM (-10.84 Prozent auf 12.09 CHF), DocMorris (-10.56 Prozent auf 16.34 CHF), Comet (-7.80 Prozent auf 274.20 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-6.10 Prozent auf 8.00 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4’594’683 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 348.700 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SPI weist die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bellevue-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch