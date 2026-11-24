Um 15:39 Uhr verbucht der SPI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0.01 Prozent auf 20’718.72 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.603 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.237 Prozent auf 20’765.20 Punkte an der Kurstafel, nach 20’716.03 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 20’652.84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 20’765.20 Punkten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bewegte sich der SPI bei 20’387.91 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 24.08.2026, einen Wert von 20’311.68 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17’386.54 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 13.58 Prozent zu Buche. Bei 21’440.74 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’847.58 Zählern.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Molecular Partners (+ 14.69 Prozent auf 2.42 CHF), GAM (+ 5.69 Prozent auf 0.05 CHF), WISeQey (+ 4.22 Prozent auf 5.19 USD), MCH (+ 4.10 Prozent auf 6.60 CHF) und Idorsia (+ 4.07 Prozent auf 3.79 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil DocMorris (-8.05 Prozent auf 16.80 CHF), ASMALLWORLD (-7.03 Prozent auf 1.19 CHF), ams-OSRAM (-6.56 Prozent auf 12.67 CHF), Highlight Event and Entertainment (-4.44 Prozent auf 4.30 CHF) und Clariant (-4.44 Prozent auf 9.80 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’953’079 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 348.700 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch