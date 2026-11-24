Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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Meta Platforms (ex Facebook) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 875 US-Dollar belassen. Die starke Wachstumsdynamik des KI-Agenten Muse halte an, da der Facebook-Konzern neue Regionen und Funktionen hinzufüge, zusätzliche Monetarisierungsmöglichkeiten erschließe und die Nutzererfahrung verbessere, schrieb Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht die Meta-Aktie als unterbewertet an./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 875.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 589.82
|
Abst. Kursziel*:
48.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 590.23
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.25%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
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|RBC Capital Markets
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|Barclays Capital
|22.10.26
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|UBS AG
|11:26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
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|RBC Capital Markets
|23.10.26
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|Meta Platforms Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|484.39
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