Um 09:11 Uhr gewinnt der FTSE 100 im LSE-Handel 0.46 Prozent auf 10’515.11 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 3.170 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.009 Prozent auf 10’468.06 Punkte an der Kurstafel, nach 10’467.07 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’529.27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 10’467.94 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1.64 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’690.36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’886.16 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 25.11.2025, mit 9’609.53 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.67 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9’670.46 Punkten.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Burberry (+ 2.28 Prozent auf 11.88 GBP), Diageo (+ 1.99 Prozent auf 19.48 GBP), J Sainsbury (+ 1.90 Prozent auf 3.49 GBP), JD Sports Fashion (+ 1.83 Prozent auf 0.88 GBP) und Reckitt Benckiser Group (+ 1.79 Prozent auf 58.10 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Auto Trader Group (-1.93 Prozent auf 5.40 GBP), Ithaca Energy (-1.82 Prozent auf 2.27 GBP), Rolls-Royce (-1.56 Prozent auf 12.82 GBP), Antofagasta (-1.37 Prozent auf 25.11 GBP) und Computacenter (-1.23 Prozent auf 45.08 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2’528’053 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 260.745 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch