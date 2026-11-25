AXA Aktie 486352 / FR0000120628
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AXA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Das Wachstum bei Axa XL dürfte auch 2027 und 2028 gering ausfallen, sollte aber durch ein relativ starkes Wachstum in allen anderen Sparten des Versicherers mehr als ausgeglichen werden, schrieb Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Axa-Aktie biete derzeit einen attraktiven Bewertungsabschlag zum Wettbewerber Allianz./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
77.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45.49 €
|
Abst. Kursziel*:
69.27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
69.42%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
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