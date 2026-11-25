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25.11.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo reagiert am Vormittag positiv
Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Diageo-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 19,45 GBP nach oben.
Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 19,45 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'518 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Diageo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,49 GBP zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,32 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 193'555 Diageo-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 19,49 GBP erreichte der Titel am 25.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 0,20 Prozent zulegen. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 30,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2026 0,380 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,541 USD aus.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Diageo wird am 10.02.2027 gerechnet. Am 27.01.2028 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,68 USD je Diageo-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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