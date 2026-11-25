Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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Deutsche Telekom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Für die europäische Telekombranche werde 2027 ähnlich unruhig wie 2026, mit zwei ganz unterschiedlichen Hälften, schrieb Akhil Dattani am Mittwoch in seinem großen Ausblick. Die ersten sechs Monate sieht der Experte weiter vor allem geprägt vom Nachrichtenfluss aus Richtung SpaceX und deren Bemühungen, aus dem Weltraum für Mobilfunk-Konkurrenz zu sorgen, sowie von der Verbreitung von agentenbasierten KI-Tools wie Muse. Im zweiten Halbjahr dürften sich die Wolken laut Dattani dann lichten, und das Thema Branchenkonsolidierung dürfte in den Fokus geraten. Dattanis Favoriten heißen BT Group, Orange, Bouygues, Telia, KPN, Sinch und Truecaller. Skeptisch sieht er Elisa, Vodafone, Sunrise und Telefonica./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26.92 €
|
Abst. Kursziel*:
41.16%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.37%
|
Analyst Name::
Akhil Dattani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
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24.11.26
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24.11.26
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24.11.26
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24.11.26
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