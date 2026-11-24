Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.64 Prozent tiefer bei 25’174.92 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.057 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0.114 Prozent tiefer bei 25’308.31 Punkten, nach 25’337.27 Punkten am Vortag.

Bei 25’330.32 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25’040.58 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der DAX mit 25’181.65 Punkten gehandelt. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Wert von 26’106.60 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 24.11.2025, einen Stand von 23’239.18 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2.59 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 27’001.67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Scout24 (+ 2.08 Prozent auf 83.55 EUR), Rheinmetall (+ 1.67 Prozent auf 737.30 EUR), Deutsche Börse (+ 1.19 Prozent auf 314.60 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.03 Prozent auf 26.52 EUR) und Zalando (+ 0.93 Prozent auf 29.24 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Infineon (-5.87 Prozent auf 45.58 EUR), Siemens Energy (-3.65 Prozent auf 121.84 EUR), HOCHTIEF (-2.86 Prozent auf 346.00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2.10 Prozent auf 56.90 EUR) und Siemens (-1.92 Prozent auf 260.05 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 2’297’588 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 207.374 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.90 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch