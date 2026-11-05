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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,10 Euro belassen. Der Umsatz ohne die US-Tochter T-Mobile US habe die Konsensschätzung um 3 Prozent übertroffen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch das operative Ergebnis (Ebitdaal) ohne T-Mobile US sei etwas besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:18 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.