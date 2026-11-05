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Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

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05.11.2026 13:06:27

Deutsche Telekom Market-Perform

Deutsche Telekom
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,10 Euro belassen. Der Umsatz ohne die US-Tochter T-Mobile US habe die Konsensschätzung um 3 Prozent übertroffen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch das operative Ergebnis (Ebitdaal) ohne T-Mobile US sei etwas besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Market-Perform
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Market-Perform 		Kurs*:
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Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
26.17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Ulrich Rathe 		KGV*:
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