Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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Deutsche Telekom Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,10 Euro belassen. Der Umsatz ohne die US-Tochter T-Mobile US habe die Konsensschätzung um 3 Prozent übertroffen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch das operative Ergebnis (Ebitdaal) ohne T-Mobile US sei etwas besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
28.10 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
26.23 €
|
Abst. Kursziel*:
7.13%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
26.17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.37%
|
Analyst Name::
Ulrich Rathe
|
KGV*:
-
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