Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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Deutsche Telekom Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 28,10 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Ulrich Rathe kommentierte am Mittwoch eine Reuters-Meldung positiv. Demnach haben EU-Mitgliedstaaten eine Entschärfung des Zeitplans der Europäischen Kommission für den verpflichtenden Austausch von Netzkomponenten von Anbietern wie Huawei und ZTE vorgeschlagen. Davon würden laut dem Artikel vor allem die Telekom und Vodafone profitieren./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 07:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
28.10 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
26.21 €
|
Abst. Kursziel*:
7.21%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
26.21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.21%
|
Analyst Name::
Ulrich Rathe
|
KGV*:
-
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