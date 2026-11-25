Am 25.11.2025 wurden Deutsche Telekom-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Deutsche Telekom-Aktie bei 27.62 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3.621 Deutsche Telekom-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 26.82 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97.10 EUR wert. Das entspricht einer Einbusse um 2.90 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Deutsche Telekom eine Börsenbewertung in Höhe von 125.85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch