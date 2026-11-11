Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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Deutsche Telekom Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bonner hätten wieder einmal starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Mathieu Robilliard am Dienstagnachmittag. Die Anlegerstimmung bleibe aber negativ, geprägt von den Konkurrenzrisiken für T-Mobile US durch Satellitenkommunikation./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25.88 €
|
Abst. Kursziel*:
27.51%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
25.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.12%
|
Analyst Name::
Mathieu Robilliard
|
KGV*:
-
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