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Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

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11.11.2026 12:01:17

Deutsche Telekom Overweight

Deutsche Telekom
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bonner hätten wieder einmal starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Mathieu Robilliard am Dienstagnachmittag. Die Anlegerstimmung bleibe aber negativ, geprägt von den Konkurrenzrisiken für T-Mobile US durch Satellitenkommunikation./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Mathieu Robilliard 		KGV*:
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