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24.11.2026 15:58:16
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter
Der LUS-DAX sinkt aktuell.
Um 15:56 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.97 Prozent tiefer bei 25’154.00 Punkten.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’037.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25’417.00 Punkten.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, notierte der LUS-DAX bei 25’150.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26’119.00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der LUS-DAX 23’237.00 Punkte auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2.39 Prozent aufwärts. 27’000.00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21’861.50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Scout24 (+ 2.08 Prozent auf 83.55 EUR), Rheinmetall (+ 1.67 Prozent auf 737.30 EUR), Deutsche Börse (+ 1.19) Prozent auf 314.60 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.03 Prozent auf 26.52 EUR) und Zalando (+ 0.93 Prozent auf 29.24 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Infineon (-5.87 Prozent auf 45.58 EUR), Siemens Energy (-3.65 Prozent auf 121.84 EUR), HOCHTIEF (-2.86 Prozent auf 346.00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2.10 Prozent auf 56.90 EUR) und Siemens (-1.92 Prozent auf 260.05 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2’297’588 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 207.374 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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