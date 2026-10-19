NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 28,10 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Anstieg der Renditen an den Anleihemärkten könnte die Refinanzierungskosten für Telekomkonzerne steigern sowie die Aktienbewertungen drücken, schrieb Ulrich Rathe am Freitag. In bestimmten regulierten Bereichen könnten derweil gleichzeitig die erlaubten Renditen für die Konzerne steigen, was aber nur ein teilweiser Ausgleich wäre./mis/ag;