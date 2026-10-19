Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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Deutsche Telekom Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 28,10 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Anstieg der Renditen an den Anleihemärkten könnte die Refinanzierungskosten für Telekomkonzerne steigern sowie die Aktienbewertungen drücken, schrieb Ulrich Rathe am Freitag. In bestimmten regulierten Bereichen könnten derweil gleichzeitig die erlaubten Renditen für die Konzerne steigen, was aber nur ein teilweiser Ausgleich wäre./mis/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
28.10 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
25.94 €
|
Abst. Kursziel*:
8.33%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
25.87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.62%
|
Analyst Name::
Ulrich Rathe
|
KGV*:
-
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