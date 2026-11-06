Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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06.11.2026 12:28:06
Deutsche Telekom Buy
Deutsche Telekom
23.61 CHF -1.93%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Das US-Geschäft ausgeklammert, hätten die Resultate überzeugt, schrieb Robert Grindle in seiner am Freitag vorliegenden REaktion. Wesentliche Kennziffern in Deutschland und Europa seien stark ausgefallen./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25.77 €
|
Abst. Kursziel*:
55.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56.07%
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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