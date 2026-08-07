Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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Deutsche Telekom Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Resultate seien "langweilig solide" ausgefallen, schrieb Ulrich Rathe in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Nehme man die US-Tochter T-Mobile US aus, hätten der Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzungen um 1 respektive 0,7 Prozent übertroffen./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Outperform
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
29.12 €
|
Abst. Kursziel*:
27.06%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
28.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.81%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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