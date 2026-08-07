NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Resultate seien "langweilig solide" ausgefallen, schrieb Ulrich Rathe in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Nehme man die US-Tochter T-Mobile US aus, hätten der Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzungen um 1 respektive 0,7 Prozent übertroffen./rob/bek/edh;