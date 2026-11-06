NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Die Zahlen des dritten Quartals und der Jahresausblick lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Harry Martin am Freitag. Die Auftragseingänge hätten aber wegen des Nordamerika-Geschäfts die Erwartungen verfehlt und dies deutlicher als bei Wettbewerbern. Insgesamt gebe es kaum neue Erkenntnisse, nachdem von anderen Unternehmen die Berichte schon bekannt seien./rob/tih/ag;