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Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

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09.11.2026 12:26:06

Daimler Truck Buy

Daimler Truck
37.49 CHF 3.05%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 54 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe im dritten Quartal im Industriegeschäft weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, während der vorläufige Ausblick auf das Schlussquartal enttäuscht habe, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung zu den jüngsten Zahlen. Die Auftragsentwicklung in Nordamerika bleibe nach den schwachen Orders für schwere Lastkraftwagen im September sowie der anhaltenden Marktschwäche im Oktober ein entscheidendes Thema. Der Auftrags-Marktanteil von Daimler Truck habe sich im Oktober aber verbessert, und bei Mercedes Trucks gehe es weiter bergauf./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:07 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41.68 € 		Abst. Kursziel*:
19.96%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.07%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
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