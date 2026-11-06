Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Daimler Truck Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang sei wie erwartet schwach, schrieb Nick Housden am Freitag in seiner ersten Reaktion auf das dritte Quartal. Er habe zwar unter dem Analystenkonsens gelegen, doch er glaubt, dass die Erwartungen von Investoren schon niedriger lagen. Gesund wirke der Free Cashflow./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 02:08 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
39.54 €
|
Abst. Kursziel*:
59.33%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
40.49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55.59%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
07:03
|Daimler Truck schneidet mit Erholung in USA etwas besser ab als gedacht (AWP)
|
05.11.26
|EQS-PVR: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
05.11.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel: So steht der DAX mittags (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Daimler Truck
|08:25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:17
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|08:25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:17
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|08:25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08:17
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|35.29
|-5.29%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:12
|
Bernstein Research
KRONES Market-Perform
|09:11
|
Jefferies & Company Inc.
KRONES Buy
|08:25
|
RBC Capital Markets
Daimler Truck Outperform
|08:21
|
Bernstein Research
Daimler Truck Underperform
|08:17
|
Jefferies & Company Inc.
Daimler Truck Buy
|08:11
|
Bernstein Research
DHL Group Market-Perform
|08:07
|
Bernstein Research
AIR France-KLM Market-Perform