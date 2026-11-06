Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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Daimler Truck Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Michael Aspinall am Freitag in seiner ersten Reaktion. Auch wenn der Nutzfahrzeugbauer die Jahresziele bestätigt habe, sollte der Ausblick auf das Schlussquartal seiner Einschätzung nach positiv gewertet werden./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38.86 €
|
Abst. Kursziel*:
38.96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40.49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.37%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
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