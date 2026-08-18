DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
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18.08.2026 07:12:36
DSM-Firmenich-Aktie: Ridinger als neuer VR-Präsidenten vorgeschlagen
Thomas Leysen tritt bei DSM-Firmenich als Präsident des Verwaltungsrats zurück.
Der schweizerisch-niederländische Konzern schlägt ihn den Aktionären für eine ausserordentliche Generalversammlung am 19. Oktober 2026 zur Wahl vor, wie DSM-Firmenich am Dienstag bekanntgab. Leysen bleibt Verwaltungsrat und Präsident bis zur Wahl seines Nachfolgers.
Er zieht sich zurück, weil die Integration nach der Fusion abgeschlossen und die strategische Ausrichtung festgelegt sei. Zudem wolle er mehr Zeit für andere Mandate aufwenden.
Ridinger sitzt seit 2023 im Verwaltungsrat von DSM-Firmenich. Zuvor war er von 2016 bis 2023 Verwaltungsrat bei Firmenich. Der frühere Lonza-Chef ist derzeit unter anderem Verwaltungsratspräsident von Brenntag und Recipharm.
awp-robot/to
Kaiseraugst (awp)
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