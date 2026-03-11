Daimler Truck 38.86 CHF 2.78% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Die Prognose für die Profitabilität 2026 liege unter der Konsensschätzung, schrieb Harry Martin in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das liege an den Kosten der Importzölle. In diesem Monat begännen die angekündigten Aktienrückkäufe./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:36 / UTC



