Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
42.69CHF
1.59CHF
3.87 %
11:47:55
SWX
12.03.2026 11:07:51
Brenntag SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen entsprächen den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Suhasini Varanasi am Donnerstag. Varanasi hob zudem weitere Einsparungen hervor, die der Chemiehändler angekündigt hat./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
64.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47.15 €
|
Abst. Kursziel*:
35.74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.09%
|
Analyst Name::
Suhasini Varanasi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
