Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’868 -0.7%  SPI 17’961 0.0%  Dow 47’417 -0.6%  DAX 23’614 -0.1%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 5’763.3900 -0.5%  Gold 5’182 0.5%  Bitcoin 54’997 0.2%  Dollar 0.7808 0.0%  Öl 96.2 2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850NVIDIA994529Novartis1200526Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Ballard Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Brenntag SE-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy
BMW-Aktie: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc.
Deutsche Bank-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform
Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Henkel vz-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Suche...

Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0

42.69
CHF
1.59
CHF
3.87 %
11:47:55
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.03.2026 11:07:51

Brenntag SE Buy

Brenntag
42.94 CHF 1.99%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen entsprächen den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Suhasini Varanasi am Donnerstag. Varanasi hob zudem weitere Einsparungen hervor, die der Chemiehändler angekündigt hat./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Brenntag SE Buy
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
64.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
47.15 € 		Abst. Kursziel*:
35.74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
47.73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34.09%
Analyst Name::
Suhasini Varanasi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Brenntag SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten