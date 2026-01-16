Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
16.01.2026 12:27:51
Daimler Truck Underperform
Daimler Truck
38.64 CHF 1.33%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Absatzzahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Zahl der abgesetzten Nutzfahrzeuge habe im vierten Quartal 4 Prozent über seiner Erwartung gelegen, schrieb Harry Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte beobachtete aber eine schrittweise Verbesserung am weiterhin schwachen nordamerikanischen Markt./rob/tih/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 09:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 09:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Daimler Truck
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
40.08 €
Abst. Kursziel*:
-25.15%
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
41.45 €
Abst. Kursziel aktuell:
-27.62%
Analyst Name::
Harry Martin
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
